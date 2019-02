Formula 1, la Sauber cambia nome e logo: diventa Alfa Romeo Racing

Nuovo nome e logo per Alfa Romeo Sauber. I due marchi storici del mondo delle competizioni sportive correranno insieme anche nel 2019 come 'Alfa Romeo Racing'. Una sinergia iniziata lo scorso anno, con l'ottavo posto nel campionato di F1, che prosegue in questa stagione con l'arrivo del pilota Kimi Raikkonen, campione del mondo 2007, ad affiancare l'italiano Antonio Giovinazzi. Alfa Romeo Racing gareggerà sotto il vessillo del 'Quadrifogliò, simbolo che dal 1923 identifica le Alfa Romeo più performanti.



«Con grande piacere - afferma Frédéric Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo Racing - annunciamo la nostra partecipazione al Campionato del Mondo di Formula 1 2019 con il nuovo nome Alfa Romeo Racing. Dall'inizio della collaborazione con il nostro Title Sponsor Alfa Romeo nel 2018, abbiamo ottenuto notevoli progressi tecnici, commerciali e sportivi. I risultati hanno ripagato il grandissimo impegno profuso e questo ha dato una forte motivazione a tutti i membri del team, sia in pista sia al quartier generale in Svizzera. Intendiamo continuare a sviluppare ogni ambito del team, portando avanti la nostra comune passione per le corse, la tecnologia e il design». «Alfa Romeo Racing - sottolinea Mike Manley, ceo di Fca - è una denominazione nuova che, tuttavia, può vantare una lunga storia di successo in Formula 1. Siamo orgogliosi di collaborare con Sauber nell'impresa di portare la tradizione di eccellenza tecnica e stile italiano, caratteristica del marchio Alfa Romeo, alle vette delle competizioni motoristiche. Non ci sono dubbi: con Kimi R„ikk”nen e Antonio Giovinazzi al volante e l'esperienza Alfa Romeo e Sauber, gareggeremo per dire la nostra».

