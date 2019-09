Il Gran Premio d'Italia a Monza sarà in calendario fino al 2024. L'annuncio arriva dalla festa per i 90 anni della Scuderia Ferrari a Milano e lo danno congiuntamente Angelo Sticchi Damiani, presidente di Aci, e Chase Carey, Ceo di Liberty Media. I due hanno firmato il nuovo contratto in piazza Duomo davanti ad una folla in tripudio. © RIPRODUZIONE RISERVATA