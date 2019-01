Ferrari Academy: primo giorno di lavoro per Mick Schumacher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo giorno di lavoro del 2019 per la Ferrari Driver Academy (FDA), il programma dedicato a giovani piloti di talento, che ha radunato nella sede di Maranello i propri allievi. Tra loro c'è anche Mick Schumacher, ultimo arrivato in accademia, reduce dalla Race of Champions disputata a Città del Messico.Ad accogliere Mick e gli altri allievi di FDA, il Team Principal della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, oltre al Direttore Sportivo, Laurent Mekies, e a Marco Matassa, Responsabile Area Tecnica di FDA. Il management e i piloti hanno poi posato per una foto cui si è aggiunto il «fratello maggiore» Antonio Fuoco, che resta nell'orbita FDA con un ruolo di consulenza. Assente giustificato Marcus Armstrong, impegnato in Nuova Zelanda nella Toyota Racing Series.I piloti di FDA sono attesi da un'annata ricca di sfide: Mick Schumacher sarà impegnato in Formula 2 al pari dei due compagni Callum Ilott e Giuliano Alesi; Marcus Armstrong e Robert Shwartzman disputeranno il campionato FIA Formula 3; Enzo Fittipaldi la neonata Formula Regional e Gianluca Petecof il campionato FIA Formula 4.