Live F1, GP Russia in diretta: Vettel passa Leclerc e si porta al comando, subito safety-car

In regime di safety-car Vettel comanda su Leclerc Hamilton Sainz Bottas Norris Perez Verstappen Hulkenberg Magnussen Stroll Giovinazzi

Grande partenza di Vettel che supera Leclerc alla prima staccata, poi Hamilton e Sainz. Contatto tra Ricciardo e Grosjean, subito entra la safety-car

Si sta per concludere il giro di ricognizione

Albon scatterà dalla pit-lane, Kvyat parte con le gomme dure. Con le medie invece, Stroll, Raikkonen, Gasly, Russell, Kubica e Albon

Mentre Leclerc e Vettel partiranno con le gomme soft, le Mercedes di Hamilton e Bottas scatteranno con le Pirelli medie

Ricordiamo che i piloti motorizzati Honda Verstappen e Gasly hanno subìto cinque posizioni di penalità per la sostituzione del motore. Kvyat partirà ultimo per aver sostituito altre parti della power unit mentre Albon è uscito di pista nel Q1 risultando penultimo.

È un Charles Leclerc irrefrenabile quello che stiamo vedendo in questi ultimi due mesi. La sesta pole stagionale conquistata a Sochi, la quarta consecutiva come soltanto Michael Schumacher era riuscito a fare al volante della Ferrari, hanno decisamente consacrato il talento del giovane monegasco. Leclerc, come già a Monza e Singapore, divide la prima fila con Lewis Hamilton. Il cinque volte campione del mondo non si rassegna ed è stato bravissimo a strappare ancora una volta a Sebastian Vettel la seconda posizione, impedendo alla Ferrari di monopolizzare la prima fila. La SF90, grazie alle modifiche aerodinamiche e a un motore potentissimo, tanto che Hamilton ha paragonato la Rossa a un Jet, può giocarsela su qualsiasi tipologia di circuito, come dimostrato a Singapore e Sochi, non solo sui tracciati veloci come Spa e Monza. Leclerc dopo le polemiche, comunque presto sopite, seguite al GP di Singapore per la strategia che ha favorito Vettel, vuole la vittoria a tutti i costi. Determinante, oltre al lavoro degli strateghi ai box, sarà la staccata alla prima variante successiva alla partenza, che arriva dopo un lungo rettifilo. Attenzione anche a Valtteri Bottas, in seconda fila, mentre Max Verstappen, quarto in qualifica con la Red Bull-Honda, scatterà nono per la penalità di cinque posizioni subìta per il cambio del motore.

Ultimo aggiornamento: 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA