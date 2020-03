La F1 annuncia lo slittamento di altri tre Gp in programma nel mese di maggio in Spagna, Olanda e a Montecarlo. In precedenza era stato cancellato il Gp d'Australia e rinviati quelli in Bahrain, Vietnam e Cina. Al momento il circus, sconvolto dall'emergenza Coronavirus, dovrebbe prendere il via da Baku in Azerbaijan il 7 giugno.

