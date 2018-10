Virtus Divino Amore, Lattanzio: «Abbiamo bisogno di tempo»

Due partite consecutive in casa e un solo punto per la Virtus Divino Amore che nell'ultima sfida ha ceduto il passo alla Virtus Ardea per 3-2, terza gara del campionato di Prima Categoria del girone G. Gli uomini di mister Lattanzio si trovano nei bassifondi della classifica, al penultimo posto in classifica. L'esterno difensivo, classe 1992, Simone Lattanzio commenta l'ultima sfida disputata: «Abbiamo giocato contro una signora squadra, una delle papabili protagoniste del girone. Vanno fatti i complimenti agli avversari per la gestione dell’inferiorità numerica, noi avremmo potuto sfruttare meglio la situazione e alla fine se avessimo pareggiato sarebbe stato anche meritato. Ma è andata così".Sulla situazione di classifica della squadra: «Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà all’inizio visto che questo è un gruppo formato in extremis e quindi abbiamo bisogno di un po’ di tempo».

