Unipomezia, Delgado: «Volevamo vincere a tutti i costi»

Una grande iniezione di fiducia da parte dell'Unipomezia. Il tonfo inaspettato con il Team Nuova Florida aveva lasciato effetti collaterali importanti in casa rossoblù ma le due settimane di lavoro sono servite agli uomini di Grossi per tornare sul rettangolo verde con più determinazione e personalità. Il 6-1 inflitto al Montalto al Comunale è sintomo di una squadra che vuole essere ancora protagonista all’interno del girone A, con il punteggio finale che poteva essere addirittura più ampio. Protagonista assoluto del match lo spagnolo Roberto Delgado, autore di un poker sensazionale. Il secondo con la maglia dell’Unipomezia dopo quello rifilato alla Vis Artena la scorsa stagione. Parola all’attaccante. «Ieri volevamo vincere a tutti i costi. Venivamo dalla sconfitta con il Nuova Florida e dal turno di riposo, sentivamo voglia di riscatto e abbiamo voluto un successo di questo tipo. In queste due settimane abbiamo lavorato benissimo e ieri non c’è stata partita».

