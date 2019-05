Sorrisi e tanta gioia per il campionato super del Tivoli

Il Tivoli ha concluso il suo campionato di Promozione con 71 punti frutto di 22 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte con la realizzazione di 99 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 37 volte. La prima della classe ha concluso la manifestazione con tre punti di vantaggio sulla seconda che è il Palestrina che ha collezionato 68 punti. Per il Tivoli si è trattato di una stagione esaltante perchè segnare 99 reti su 32 partite non è cosa facile tanto che la prima della classe disponeva del miglior attacco della competizione.

Ultimo aggiornamento: 20:09

