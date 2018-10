Setteville Case Rosse, Vulpiani: «Ultimo turno difficile»

Il direttore tecnico del Setteville Case Rosse, Fabio Vulpiani, commenta l'ultimo turno della sua squadra che non è stato particolarmente esaltante: «La nostra prima squadra ha perso 2-1 a Tor Lupara, al termine di una gara combattuta ed equilibrata contro una buona compagine. Abbiamo fatto un secondo tempo di grande qualità, ma non siamo riusciti lo stesso ad ottenere un risultato positivo. Dobbiamo trovare un po' di umiltà di serenità, scordandoci quel che di positivo abbiamo fatto lo scorso anno. In partita abbiamo avuto comunque possibilità di segnare: forse ci è mancata solo un po' di convinzione.

Ultimo aggiornamento: 21:36

