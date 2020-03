© RIPRODUZIONE RISERVATA

ll Real Monterotondo Scalo esce sconfitto di misura dalla gara di ritorno degli ottavi di Coppa Italia, ma passa il turno in virtù del 3-1 maturato al "Pierangeli" contro il Carbonia. Non è bastato ai sardi il gol di Kassama al 13' st. Ha stretto i denti la formazione di Centioni, guadagnando così l'accesso ai quarti di finale dove inconterà gli abruzzesi della Torrese, squadra che punta forte al Trofeo, uscita vincitrice da entrambe le gare degli Ottavi contro la Tre Pini Matese. Reduce dalla trasferta in terra sarda, il Direttore Sportivo del Real Monterotondo Scalo, Riccardo Albanesi ha commentato così il passaggio del turno: "È stata una giornata molto difficile dal punto di vista della gara poichè le condizioni meteo (c'era un vento fortissimo n.d.r) e il campo non ci permettevano di fare quello che è il nostro gioco di palleggio. C'è anche da dire che avevamo di fronte una grandissima squadra, forte tecnicamente e fisicamente. Nonostante tutto siamo riusciti a difendere il vantaggio della gara d’andata. Siamo molto contenti di andare avanti in Coppa per il lustro che ti da al di fuori dei confini Regionali. Ci tengo a ringraziare il Carbonia nella sua dirigenza e tifoseria per l’ospitalità, il rispetto e la correttezza nella gara d’andata e ritorno, auguro a loro di vincere il campionato e magari rincontrarci il prossimo anno in altra categoria". Un commento poi sui prossimi avversari: "Sappiamo che loro stanno puntando molto alla Coppa, sarà sicuramente un avversario ostico. Sicuramente sarà meno impegnativa a livello geografico ma servirà sicuramente il miglior Real Monterotondo Scalo per conquistare la semifinale".