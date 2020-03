Sant’Angelo Romano, parla Ciaraglia: “Un’esperienza molto positiva”

Nicolò Ciaraglia è stata senza dubbio una delle migliori intuizioni del mercato estivo del Sant'Angelo Romano: "Per quanto possibile sto vivendo bene questa situazione, con tutte le limitazioni del caso, ma questa è una realtà che purtroppo ci accomuna tutti. Io, come il resto della squadra, sto continuando ad allenarmi singolarmente a casa ed ovviamente non è la stessa cosa di un allenamento fatto con i compagni tre volte a settimana. Mi mancano molto sia loro che gli allenamenti settimanali, anche se ci sentiamo tutti i giorni, mister compreso. Mi auguro che questa situazione non possa gravare troppo sulle sorti del campionat e che si possa continuare a giocare anche se la data dell'ultima giornata dovesse essere fissata oltre i tempi previsti. In questo momento, però, dobbiamo tutti pensare alla salute ed è per questo che mi auguro che tutti rispettino le disposizioni date dal Governo e le decisioni prese da Conte perché in questo modo possiamo tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Voglio abbracciare le famiglie che hanno perso i loro cari, sperando che siano sempre meno quelle che dovranno vivere la stessa situazione. Infine, voglio anche fare un appello: chi può aiuti il prossimo, anche con una semplice donazione”.

Ultimo aggiornamento: 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA