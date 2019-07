Ultimo aggiornamento: 28 Luglio, 11:06

RIETI – Il 9 giugno 2019 è una data che resterà impressa nella mente dei tanti sportivi sabini che per un decennio hanno seguìto le gesta della Valle del Tevere, dall’inizio in Prima categoria sul campo di Stimigliano e nei successivi in Promozione ed Eccellenza al Comunale di Forano. Proprio lo scorso 9 giugno, infatti, la società fondata e sostenuta dal presidente Enzo De Santis ha disputato sul campo foranese la sua ultima gara nella finale per l’ammissione in serie D contro i vincitori del Progresso Castel Maggiore. Successivamente le difficoltà incontrate nel reperire un nuovo campo di gioco avevano indotto i dirigenti della società biancoblù a un trasferimento nella Capitale creando un abbinamento societario con il Tor di Quinto e mantenere l’iscrizione al campionato regionale di Eccellenza: un’eventualità che la Lnd del Lazio non ha permesso e la società sabina non ha presentato l’iscrizione ed è stata dichiarata inattiva. I giocatori, di conseguenza, sono stati svincolati d’autorità. Nella prossima stagione, pertanto, la provincia di Rieti non avrà nessuna formazione nel massimo campionato regionale.La rosa giocatori a disposizione del tecnico Stefano Scaricamazza era di assoluto livello e la conferma si è avuta immediatamente con un vero e proprio “assalto” da parte di varie società di Eccellenza: possiamo dire che ad oggi oltre il novanta per cento dei giocatori hanno già trovato una nuova collocazione. Nel campionato umbro l’Orvietana del neo-ds Severino Capretti ha tesserato ben quattro atleti: Giuseppe Danieli, Igor Giurato, Leonardo Paletta e Stefano Grizzi; al Villalba sono andati Aljia Hrustic e Edoardo Giustini; alla Polisportiva Monti Cimini Seedy Mamarang e Lorenzo Benedetti; al Real Monterotondo Scalo Jacopo Passiatore; alla Tivoli Jody Fiorentini; al Cynthia Francesco Nardi; al Montalto Tamsir Jammeh; al Pomezia Fabrizio Bianchi; all’Unipomezia Francis Gomez, passando per la Fermana. A giorni saranno definiti anche i passaggi di Simone Aniello e di Daniel Manga in formazioni di assoluto prestigio. Nel frattempo è approdato in serie D il preparatore dei portieri Daniele Nori dopo l’ottimo lavoro svolto con i biancoblu: il Team Nuova Florida è la sua nuova società. Ancora da definire il futuro del tecnico Stefano Scaricamazza e del ds Alessio Bianchi.