Pro Calcio, Anselmi: «Possiamo giocarci il finale di stagione al meglio»

La Pro Calcio Tor Sapienza ha pareggiato 1-1 contro una squadra, il Lavinio Campoverde, che non si è data per vinta e che ha interpretato la gara al meglio. Alla rete di Regolanti sul finire del primo tempo ha risposto al fotofinish Di Giovanni, l’uomo dei gol pesanti. Anselmi analizza la gara partendo dal «rammarico di aver preso gol su una punizione su cui dovevamo difenderci meglio, è stato il loro unico tiro e noi abbiamo concesso una disattenzione grave, con la linea difensiva che è scappata in ritardo. Poi però nella ripresa siamo stati bravi a cercare di recuperare sino all’ultimo, abbiamo alzato i ritmi ed il gol è meritato, un gran gol per Di Giovanni a cui faccio i complimenti». Il Tor Sapienza non ha rinunciato a giocare palla a terra, anche su un campo scomodo. Per Anselmi è un indice di buona salute: «Siamo venuti qui per fare la partita, come sempre. Certo, il campo non ci ha aiutato, ma tutti e 22 giocavano su un campo difficile. Adesso che siamo usciti indenni da questo periodo possiamo giocarci il finale di stagione al meglio. Dobbiamo provare a ritagliarci la possibilità di fare un finale di stagione importante: partiamo alla pari con le altre, e il nostro obiettivo deve essere di arrivare al rettilineo finale in linea con gli avversari. È lì che vedremo chi ha più birra in corpo ed i nervi più saldi» chiosa l’ex calciatore del Sassuolo.

