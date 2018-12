In quinta posizione, a pari merito con l'Aprilia, si incunea l'Albalonga di D'Adderio che rifila un poker al Ladispoli di Bosco grazie alle reti di Magliocchetti, Corsetti, Pippi e Capogna. Successi importanti in chiave play-off anche per Sff Atletico (in gol Neri e D'Andrea al 93'), Latina e Cassino rispettivamente su Budoni, Anzio e Castiadas.

Ultimo aggiornamento: 18:03

