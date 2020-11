Gravina: «Figc unica al mondo ad avere divieti Asl per i nazionali...»

«Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune Asl, perché la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta delle sanzioni. Ci siamo mossi con i ministri competenti. L'Italia da questo punto di vista non sta facendo una bella figura internazionale». Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale odierno. «Avere pressione da altre federazioni in questo momento in cui dovremmo dare un segnale partecipazione...Siamo l'unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo», aggiunge Gravina. e sportiva.

APPROFONDIMENTI CAOS NAZIONALI Le Asl fermano i convocati di Fiorentina, Roma e Lazio. Sassuolo stop... CALCIO Yes Mask, la campagna Instagram anti-Covid di FIGC e Bambino...

Ultimo aggiornamento: 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA