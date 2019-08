Monterosi: fuori Gabbianelli, dentro Simoncelli

Il Monterosi si rifà il look sia in entrata che in uscita. Il Monterosi Fc comunica la separazione consensuale con Gianmarco Gabbianelli. Di comune accordo si dividono le strade tra la società biancorossa ed il trequartista classe 1994 autore di 12 reti nella passata stagione.Il giocatore quindi non farà parte dei convocati di mister D’Antoni per il match di Coppa Italia in programma domani pomeriggio alle ore 17.00 al Martoni contro la Flaminia Civita Castellana. Contemporaneamente il Monterosi Fc annuncia l’arrivo del calciatore Daniele Simoncelli. L’esterno offensivo classe 1989 ha firmato nella mattinata di oggi per il club del presidente Luciano Capponi.

Ultimo aggiornamento: 19:31

