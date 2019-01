Monterosi, Casimirri pronto a sfidare il suo passato

Impegno importante per il Monterosi, che viene dal successo di Sassari sulla Torres. Infatti i biancorossi sfideranno domenica il Latina, formazione che invece ha collezionato nelle ultime cinque gare altrettanti pareggi. Sarò una sfida importante soprattutto per Andrea Casimirri, che negli scorsi sei mesi ha indossato proprio la maglia nerazzurra: "Non ho il dente avvelenato con il Latina, anche perchè sono stato poco tempo, però non sono stati mesi molto felici, come anche per i miei compagni. Saluterò tutti, soprattutto Manes, che era in stanza con me, il mio pensiero ora va al Monterosi, devo dare il massimo per aiutare la squadra. Ci sono grandi giocatori in attacco e io sto cercando di mettere il mister in difficoltà".

