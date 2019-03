“Siamo pronti. Sappiamo che domenica arriva una grande squadra come il Valle e dovremo dare tutto noi stessi per batterla - ha dichiarato il difensore del Montespaccato Savoia, Mario Adami - Abbiamo preparato benissimo la partita, anche se abbiamo qualche piccolo problemino in termini di acciacchi. Sicuramente li aggrediremo subito ma potrebbe anche essere una gara decisa negli episodi. Speriamo siano favorevoli a noi, cercheremo di mettere in condizione di far gol il nostro bomber Aimone Calì. Io titolare? Beh, ci spero sempre. Cerco di dare il mio massimo per provare a mettere in difficoltà il mister. Poi, siamo anche un po' in emergenza, quindi vedremo cosa succederà. In queste tre settimane ho approfittato per recuperare al meglio e mi sono dedicato molto alla palestra di Ostia”.

Ultimo aggiornamento: 20:22

