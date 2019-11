Mondiali Under 17, l'Italia batte il Messico 2-1 e vola agli ottavi

L'Italia Under 17 vince 2-1 contro il Messico e si qualificano agli ottavi di finale del Mondiale Under 17 in corso in Brasile. I ragazzi del ct Carmine Nunziata hanno giocato una gara a viso aperto e con tanto agonismo contro una squadra che non è stata da meno. Un match deciso nell'ultimo quarto d'ora da Gnonto (terza rete in questo Mondiale) e da Udogie, al 4' di recupero, simboli di un'Italia che non molla fino alla fine. Onore delle armi alla squadra messicana che, dopo aver ottenuto il pareggio con Alvarez, ha forse creduto di aver messo il risultato definitivamente in equilibrio, senza fare i conti, però, con la caparbietà degli azzurrini. Menzione d'onore per Marco Molla, il portierone del Bologna, che nel primo tempo ha parato il rigore battuto da Luna e salvato la porta in almeno altre 4 occasioni. L'Italia vola in anticipo agli ottavi: l'ultima partita del girone sarà contro il Paraguay (domenica 3 novembre a Brasilia, alle 24 italiane) che oggi ha segnato 7 gol alle Isole Salomone, una gara che metterà in palio il primo posto nel girone F: all'Italia basterà un pareggio per ottenerlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA