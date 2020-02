© RIPRODUZIONE RISERVATA

Smaltita l'euforia, passata la mini crisi in campionato. Il Real Monterotondo Scalo è tornato a vincenre e convincere anche in campionato. Un poker esterno al Corneto Tarquinia che ha rilanciato i rossoblu in classifica, con l'aggancio alla Tivoli e una fase nazionale di Coppa Italia tutta da giocare. Nelle parole del tecnico David Centioni c''è tutta la soddisfazione del caso, con un pizzico di coraggio che servirà allo Scalo nel rush finale di stagione.Mister a Tarquinia una vittoria schiacciante. Quanta voglia c'era di tornare a fare i tre punti?"Per noi era una gara fondamentale per riprendere il trend positivo di vittorie e per rimanere in scia del montespaccato. In piu’ abbiamo riagganciato il Tivoli quindi siamo molto soddisfatti. La voglia era tanta e sono molto contento dell’approccio della squadra alla gara. Abbiamo espresso un gran calcio come piace a me, e in panchina mi sono divertito a vedere la squadra giocare".L'euforia per il cammino in Coppa ha tolto energie al campionato?Non ha granche’ senso recriminare sui punti persi. Il campo ha espresso quei verdetti e li dobbiamo accettare. Se ad inizio anno ci avessero detto che saremmo stati a febbraio secondi in classifica e con la coppa italia in bacheca avremmo firmato a occhi bendati. Quindi dobbiamo essere soddisfatti del lavoro svolto ma non dobbiamo assolutamente mollare la presa in nessuna delle due competizioni. Affrontiamo una gara per volta. Abbiamo la rosa e le qualita’ per emergere in entrambi i tornei. E comunque rappresentare il Lazio in Coppa Italia deve essere grande motivo di orgoglio per i giocatori e per la societa’.Fase nazionale e campionato ancora tutto da giocare. Cosa serve per portare avanti il cammino in entrambe le competizioni?Serve molta disponibilita’ e professionalita’ da parte dei giocatori e sfruttare bene tutti i pochi giorni di riposo che il calendario ci mettera’ a disposizione. La rosa e’ all’altezza e servira’ certamente la partecipazione di tutti, come e’ stato nelle fasi elmiminatorie del torneo regionale. Dobbiamo essere entusiasti e orgogliosi di poter disputare partite che ogni domenica o mercoledi’ valgono qualcosa di importante.Che partita sarà contro il Carbonia?Prevedo una gara bloccata dal punto di vista tattico. Loro hanno una grande fisicita’ in molti dei loro interpreti e un attaccante (Meloni) che e’ in grado di trasformare in gol la minima occasione. Dovremo essere attenti a non concedere palle inattive e a lavorare bene in fase di palleggio per sfruttare le nostre qualita’ migliori: tecnica e velocita’.Quanto si è legato a questi colori?Aver legato il mio nome ad un traguardo storico per questa societa’ e’ di certo motivo di vanto e di orgoglio, ma non abbiamo ancora concluso il percorso che ci siamo prefissi. Sono legato non solo ai colori ma anche alle persone, dal presidente al magazziniere. Hanno un posto speciale nel mio cuore e meritano le soddisfazioni che si stanno togliendo.