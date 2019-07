La Roma ha chiuso per Veretout: domani visite mediche e firma

Il quinto acquisto dell’era Petrachi è pronto a sbarcare a Trigoria. Si tratta di Jordan Veretout, il cetrocampista che la Roma ha prelevato dalla Fiorentina per 19 milioni di euro (1 subito per il prestito, 16 per l’obbligo di riscatto e 2 di bonus). Una trattativa che si è prolungata a causa di alcuni dettagli che i due club hanno risolto nelle ultime 24 ore. Il calciatore sottoscriverà un contratto di 5 anni, domani sono in programma le visite mediche alla clinica Villa Stuart.





© RIPRODUZIONE RISERVATA