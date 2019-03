© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un momento fondamentale per la stagione del Team Nuova Florida. Uno dei principali protagonisti della cavalcata ardeatina corrisponde al nome di Daniel Rossi, attaccante classe ’96 ex Tolfa, San Cesareo e Ostiamare, determinante con 15 gol in stagione ma soprattutto nelle ultime due gare di campionato con tre reti che tengono accese le speranze della squadra di Andrea Bussone. Infatti, nella sfida contro il Casal Barriera Rossi ha messo a segno il gol del pareggio con il quale il Nuova Florida è riuscita a strappare un punto dal “Nicolino Usai”, mentre nell’ultimo turno ha timbrato il cartellino due volte portando i biancorossi al successo contro l’Atletico Vescovio e consentendo ai suoi di tenere il passo della Valle del Tevere capolista. «A livello personale è sempre importante per un attaccante fare gol, ma conta ancora di più per il bene della squadra – sostiene Daniel Rossi - Rimane un po' di rammarico per la sfida in casa del Casal Barriera, campo su cui è sempre ostico giocare. Avremmo sicuramente potuto fare meglio in quell’occasione, ma siamo stati subito bravi a riscattarci contro l’Atletico Vescovio. Mi ha fatto piacere rendermi protagonista con queste tre reti, ma so che posso e devo dare ancora di più perché ci aspetta un finale di stagione fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi».A otto gare dalle fine della regular season la squadra di Bussone è ancora in corsa per il primo posto, anche se la Valle del Tevere non sbaglia un colpo, ma il secondo posto sembra comunque essere blindato considerando il vantaggio di 7 punti accumulato sulla terza in classifica, l’Astrea. «Vincere il campionato è l’obiettivo prefissato ad inizio stagione e noi puntiamo a tenere il passo della capolista – afferma chiaramente il giovane attaccante biancorosso - In questo momento la formazione sabina sembra inarrestabile e bisogna solamente farle i complimenti per il cammino che sta facendo. Hanno dimostrato tutto il loro valore andando a vincere lo scontro diretto in casa dell’Astrea nell’ultimo turno. Noi comunque siamo lì in agguato e cercheremo di approfittarne qualora la capolista dovesse commettere qualche passo falso».L’obiettivo della serie D è piuttosto concreto e sarebbe il coronamento di una stagione trionfale per il Team Nuova Florida. Infatti oltre ad essere in corsa per la D tramite il campionato, a febbraio è arrivata la vittoria della Coppa Italia regionale e adesso che gli ardeatini sono riusciti a qualificarsi ai quarti della fase nazionale, potrebbero fare il “doblete”. Insomma ci sono due porte di entrata per il campionato interregionale e secondo Rossi la coppa è un appuntamento da tenere in piena considerazione: «E’ un impegno a cui teniamo molto e siamo convinti di potere arrivare fino in fondo. Il fatto di avere guadagnato in campionato sette punti di vantaggio sul terzo posto ci dà maggiore tranquillità per affrontare questa competizione. Nei quarti affronteremo il Tre Pini Matese, squadra che nel campionato molisano naviga in zone medio-basse della classifica, ma sicuramente il fatto di essere arrivato fino a questo punto significa che è una formazione da non sottovalutare e si giocherà tutto sulla coppa. In questa competizione ogni partita è importante e non possiamo lasciare nulla al caso».