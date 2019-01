Il Fiumicino è capolista del girone C del campionato di Promozione. La squadra rossoblù è a quota 36 punti, frutto di undici vittorie, tre pareggi e due sconfitte con la realizzazione di 27 reti mentre per quanto riguarda la casella dei gol subiti la compagine ha raccolto la palla in fondo al sacco per ben 16 volte. La prima della classe dispone di un solo punto di vantaggio sul secondo posto che è occupato dal Vis Sezze.

Ultimo aggiornamento: 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA