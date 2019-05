Fiumicino, De Franco: «Dobbiamo avere la concentrazione al massimo»

E' uno degli elementi del punto di forza della difesa rossoblù. Daniele De Franco ha avuto qualche intoppo in questa stagione, ma il suo apporto quando necessario si è fatto sempre sentire. Un difensore che sa il fatto suo e che sta scalpitando in vista del prossimo impegno contro l'Aranova, formazione che si opporrà al Fiumicino nel primo turno dei play off per raggiungere l'Eccellenza. «L'Aranova è una gran bella squadra, costruita per vincere, con tanti bei giocatori. Ci potrebbe penalizzare il fatto di giocare senza i nostri tifosi che sicuramente ci avrebbero dato una mano in più. Nelle gare in cui sei obbligato a vincere, questo tipo di supporto potrebbe essere fondamentale. Dobbiamo però affrontare questa sfida con la stessa tranquillità con cui abbiamo giocato durante il campionato. E' una gara secca, dobbiamo avere la concentrazione al massimo. Hanno in attacco un giocatore come Italiano che quest'anno ha fatto tanti gol. Dietro siamo bravi, ma dovremo tenerlo d'occhio».

Ultimo aggiornamento: 17:20

