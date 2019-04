Montella: «Oggi abbiamo dato il peggio di noi. Squadra spenta. Da qui a fine campionato valuterò insieme al club per vedere come intervenire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è a terra. Il ko colproprio non lo digerisce: «E' una sconfitta che non ci voleva. Non ho visto spirito e voglia nei ragazzi e devo capire perché. In questo mese mese e mezzo valuterò per le strategie future insieme alla società. Mi aspettavo di più da me stesso e dalla squadra». Non vuol sentir parlare discarica per mancanza di obiettivi: «Non esiste perché in casa in campionato non si vince da dicembre. Non giustifica questa prestazione decisamente non all'altezza».Il tecnico si toglie comunque un sassolino rivedendo le immagini del rigore concesso per fallo sue poi parato da Consigli a: «Chiesa ha cercato di rimanere in piedi altro che scorretto». Poi torna ad analizzare il match: «Ho cambiato qualcosa ma dobbiamo fare di più. Questa è una squadra che va a folate con gli spunti individuali, ma a me piace un gioco più ragionato e corale. Ripeto: farò le mie valutazioni con la società guardando anche cosa offre il mercato anche se di mercato si è già parlato troppo. Meglio pensare a riscattarci nella prossima partita». Che è domenica a pranzo nel derby con l'terzultimo a 29 punti, solo 11 in meno della Fiorentina che paradossalmente con 12 punti ancora in palio è ancora a tiro della squadra di