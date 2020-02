Eretum casa delle piccole Women, la Responsabile Fusco "Un sogno che si realizza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il viaggio lungo il calcio in rosa nella regione Lazio prosegue a tappe in quel di Monterotondo. Qui l'Eretum Women, affiliata Ravenna Fc, raccoglie i frutti delle semine lungimiranti fatte negli anni. Così, dopo un virtuoso percorso di crescita a livello di prima squadra, quest'anno sportivo ha regalato alla società eretina la prima scuola di calcio prettamente al femminile con ben venticinque iscritte. A guidare la direzione organizzativa e tecnica di questa meravigliosa realtà è Fabiana Fusco, allenatrice patentata nonchè difensore centrale in Eccellenza."Da settembre ad oggi il mio ruolo è quello di responsabile della scuola calcio femminile e mister insieme ad altre due ragazze della prima squadra. Ma non mi vorrei limitare a parlare di responsabile perché con queste ragazze abbiamo creato un vero e proprio legame. L’Eretum mi ha dato una grande opportunità e non finirò mai di ringraziarli.""Il motivo principale è sicuramente stata la ventata positiva che in estate ha portato il mondiale femminile dove la nostra nazionale ha fatto molto bene. Poi non meno importante le ragazze stesse felici del nuova realtà hanno contribuito piano piano a spargere l’entusiasmo e da 16-18 ragazze siamo arrivate a 25.""La mia passione per il calcio nasce sin da piccola ma con assenza di strutture per bambine e diciamo ancora un po’ di scetticismo intorno al calcio femminile inizio a giocare solo nel 2000 a Villanova di Guidonia dove grazie all’unione di un gruppo di appassionati si creò una squadra di sole ragazze.""Purtroppo all’inizio come detto non è stato facile, quando eravamo protagoniste di partite contro i maschi anche i genitori avversari all’inizio erano un po’ contrariati. Ma con il tempo per fortuna questi stereotipi si sono superati ed anzi oggi quando andiamo a giocare in varie strutture tutti ci guardano affascinati.Passione, voglia di imparare e tanta gioia. È come se realizzassero il loro più grande desiderio. Questo perché loro stesse hanno chiesto ai genitori di poter giocare e non il contrario...per loro è un sogno che si realizza. ""Diciamo che come per le bambine sono spinta in primis da una grande passione. Cerco di trasmettere anche a loro quello che provo io quando mi alleno o gioco una partita. La soddisfazione più grande è vedere che questo messaggio gli arriva forte e chiaro e lo mettono in pratica ogni allenamento e partita, è una soddisfazione doppia"