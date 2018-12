Di Curzio subito protagonista al Ladispoli

Torna al lavoro, dopo la prima vittoria targata Cotroneo, il Ladispoli. Vittoria che ha visto tra i protagonisti anche il nuovo innesto in casa rossoblù portato a termine dal ds Paolo Nista, ovvero Lorenzo Di Curzio. L’ex enfant prodige dell’Urbetevere, classe ’96, arriva da un inizio di stagione non proprio esaltante con la maglia della Vis Artena di Punzi e punta a mettersi di nuovo in gioco con i rossoblù, si dice pronto a rimettersi in gioco dopo un’avvio di stagione non bellissimo.

