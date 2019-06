Città di Valmontone, Minelli: «Un club vincente»

Il Città di Valmontone ha scelto la sua nuova guida tecnica: si tratta di Giordano Minelli che nell’epoca d’oro del Valmontone fece la trafila da allenatore in gran parte del settore giovanile arrivando fino agli Allievi regionali e che recentemente ha collaborato con la Scuola calcio del Città di Valmontone. "Sono di Labico anche se vivo a Palestrina e quindi conosco bene la fame di calcio che c’è in questa città. Arrivo in un club ambizioso e voglioso di tornare quantomeno in Promozione con la sua prima squadra: vedremo se sarà già possibile in questa stagione, ma in ogni caso l’obiettivo è quello" L’intesa con il presidente Massimiliano Bellotti è stata piuttosto semplice. "Conosco da tempo il massimo dirigente del Città di Valmontone che già da un po’ di tempo mi aveva chiesto di tornare a far parte dello staff tecnico della società. Negli ultimi tre anni, però, ho preferito dedicare più tempo ai miei figli e quindi sono rimasto per tre anni a Castel San Pietro dove ho allenato una Seconda categoria. In passato, invece, ho guidato lo Zagarolo, il Praeneste e la Dinamo Labico: ora con tanto entusiasmo mi tuffo in questa nuova avventura" C’è un altro aspetto del progetto societario del Città di Valmontone che mister Minelli ha sposato in pieno: “La società mi ha chiesti di valorizzare i giovani e i ragazzi del territorio e io non ho mai avuto paura di lanciarli, se questi dimostrano di lavorare con serietà e impegno. Proveremo a coniugare il lavoro coi giovani e le ambizioni da vertice di questa società”. Per la definizione del nuovo organico è ancora presto, ma mister Minelli e il Città di Valmontone hanno le idee chiare. “Vogliamo ripartire dai ragazzi di maggior spessore dell’organico che ha chiuso il campionato di quest’anno e poi inserire qualche elemento che possa alzare la qualità della rosa”.

