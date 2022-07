Brasile, Hulk perde 6 chili dopo una partita

Giovedì 14 Luglio 2022, 18:21

Anche Hulk ha le sue giornate faticose. L'attaccante dell'Atletico Mineiro, non il super eroe, è stato protagonista di una vicenda a dir poco curiosa. L'ex stella, tra le altre, dello Zenit San Pietroburgo è uscito sconfitto dal match contro il Flamengo. E anche dimagrito. Come riportano i media locali, infatti, il brasiliano è uscito così disidratato dalla partita valida per la Coppa del Brasile da non poter effettuare in poco tempo il controllo antidoping. "Pesavo 97 chili ieri e stasera sono a 91" ha detto Hulk davanti ai medici dell'anti doping che hanno atteso 4 ore prima di prelevare liquidi da testare. Hulk ha anche perso l'aereo della squadra che non ha potuto attenderlo. L'attaccante è rientrato in tarda notte con un jet privato.