Anzio, Artistico spiega:

Caos in casa Anzio in questo inizio di settimana. Il giocatore Mario Artistico è stato ormai allontana dalla società, non prendendo parte alle debacle di domenica contro il Lanusei in casa (1-4) che ha visto il ritorno in panchina di Pisani. "Sono stato molto bene ad Anzio, il presidente mi ha sempre trattato bene, però con il ritorno di Pisani sapevo bene che non rientravo nelle sue idee, se ne ha, però subire tanti gol ogni volta ti fa capire che la squadra non segue il proprio allenatore".

