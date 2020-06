Sport e Salute, riapre la piattaforma per il bonus ai collaboratori

Lunedì prossimo, 8 giugno, riapre dalle ore 14 la piattaforma sul sito di Sport e Salute soltanto per i collaboratori sportivi (allenatori, arbitri, istruttori, personale amministrativo) che non hanno mai presentato la domanda e intendono ricevere il bonus di 600 euro per aprile e maggio. Lo rende noto Sport e salute, informando che chi invece ha già fatto richiesta a marzo sta ricevendo in queste ore i bonifici che il periodo marzo-aprile-maggio. Si tratta di una platea di 131 mila lavoratori. Ora la piattaforma di Sport e Salute - la società presieduta da Vito Cozzoli, braccio operativo del governo per la pratica sportiva - è rivolta esclusivamente ai nuovi richiedenti. Da stasera, sul sito sportesalute.eu, sono pubblicate tutte le informazioni necessarie alla presentazione della domanda. Il termine scade a mezzanotte di lunedì 15 giugno. © RIPRODUZIONE RISERVATA