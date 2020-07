Golden Gala, 13 gare in programma: lo Stadio dei Marmi si prepara

Verso il Golden Gala Pietro Mennea, la tappa italiana della Wanda Diamond League in scena giovedì 17 settembre 2020: 13 le gare in programma Nella sua quarantesima edizione il meeting si svolgerà, per la prima volta, nella storico e suggestivo scenario dello Stadio dei Marmi. Saranno lo sprint e i concorsi il piatto forte di questa edizione: 100, 400, 110hs, 400hs, alto, asta e peso le gare maschili, 100, 400, 800, 100hs, 400hs e alto le gare femminili. Il circuito Wanda Diamond League quest'anno si svolgerà senza il tradizionale format che mette in palio punti per la finale. Il Golden Gala 2020, originariamente in programma il 28 maggio a Napoli, è stato posticipato a metà settembre a causa dell'emergenza sanitaria. Ultimo aggiornamento: 13:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA