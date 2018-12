Un Natale di arsenico e vecchi merletti al Teatro Vittoria

Dopo il successo dello scorso anno con "Racconto di Natale", la compagnia Un Teatro da Favola presenta un altro capolavoro di divertimento:

Un Natale di Arsenico e vecchi merletti

Mortimer (Pietro Clementi), ex scapolo convinto, che torna a casa dalle zie Abby (Francesco Mantuano) e Martha (Daniele Locci) per presentare loro la sua dolce e giovane sposa. Ma scopre che le due amabili e anziane ziette "aiutano", con la complicità del fratello pazzo Teddy (Daniele Trombetti), gli inquilini della loro piccola pensione, a "lasciare la vita" con il sorriso sulle labbra. A fine spettacolo ci sarà anche Babbo Natale che farà la foto con tutti i bambini e riceverà le loro letterineTeatro Vittoria, Piazza Santa Maria Liberatrice 10; sabato 15 alle 15,30 e domenica 16 alle ore 11 . Per info e prenotazioni www.teatrovittoria.it