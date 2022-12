Teatro Sistina, arriva Cats con Malika Ayane e i gatti ballano all'ombra del Colosseo

Lunedì 5 Dicembre 2022, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 20:28

Cantano e ballano sulle rovine di Roma i gatti umanizzati di Cats in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica: arriva al Teatro Sistina di Roma dal 7 dicembre «CATS», la nuova grande produzione internazionale della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina firmata da Massimo Romeo Piparo. Realizzato su licenza esclusiva The Really Useful Group, London, il musical con le musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, ha ottenuto dall'autore per la prima volta l'autorizzazione ad essere ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica «discarica» di opere d'arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. La protagonista della produzione italiana è Malika Ayane, nel ruolo di Grizabella, la gatta-glamour che canterà l'intramontabile Memory, insieme a un grande cast di artisti e all'Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello.