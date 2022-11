Strabioli: "Teatro e big come Morgan, la Guerritore, Syria o la Milo nei teatri della periferia Est di Roma"

Mercoledì 9 Novembre 2022, 17:18

Un'Interrogazione local per Pino Strabioli in visita al Messaggero per lanciare "Teatro Incontra..." spettacoli per adulti e bambini in tre teatri e centri sociali della periferia Nord Est di Roma, il terzo Municipio che va da Montesacro fino al Raccordo Anulare e al centro commerciale Porta di Roma. Dieci incontri con super-personaggi del mondo dello spettacolo romano e nazionale, a partire da Morgan il 10 novembre ore 21 alla Casa delle Diritti e delle Differenze di via Gerolamo Rovetta a Talenti.

"Con Alt Academy Produzioni abbiamo vinto un bando e fino al 23 dicembre organizziamo dieci giornate sfruttando i due teatri del territorio, il Teatro 7 Off di via Monte Senario e il Teatro degli Audaci di via Giuseppe De Santis - spiega Pino Strabioli -: coinvolgiamo in giornate di spettacolo a diversi livelli bambini e adulti. Gli incontri spesso diventano occasioni di racconto della città o dei suoi personaggi più rappresentativi: penso a quando con Syria canteremo e scopriremo il talento immenso di Gabriella Ferri. O quando parleremo dell'eredità poetica di Pasolini che questi luoghi frequentava quando erano ancora campagna e non lontano da qui vivevano i suoi ragazzi di vita".

Pino Strabioli porta il suo format in periferia dopo le serie di spettacoli e programmi tv e radio in cui il ruolo di intervistatore e narratore ha quasi preso il posto di quello di uomo di teatro. "Penso all'incontro fondamentale con Paolo Poli, gigante della cultura e della società italiana. O alla fortuna di un percorso fatto con Piera degli Esposit che come me temeva solo lavagne come questa dell'Interrogazione del Messaggero o i mappamondi: io e Piera siamo negati per la geografia".

La vita di Pino e i suoi show sono legati ad un recupero di memoria, ma anche dalla capacità di proporre questi percorsi per il pubblico più vario. Così è stato con Patty Pravo ("per la quale aveva una cotta De Gregori, Patty era una grande amica, con Renato Zero, proprio di Gabriella Ferri"). Strabioli è orvietano: "Oggi ho l'orgoglio di dirigere il teatro della mia città, spesso trampolino di lancio delle grandi tournee nazionali di giganti come Gassman o Orsini: vedendoli recitare da bambino ho capito che quello era il mio sogno".

Ora nell'agenda fittissima di Strabioli c'è spazio anche per la scoperta del Terzo Municipio di Roma e così chiede a chi scrive (che ci è nato e ci vive da anni) di raccontare quel territorio. E così riemergono racconti dei giorni mitici della Dear di Via Nomentana e di attrici cult come Dalila Di Lazzaro.

"Per tutti l'appuntamento a partire dal 10 con Morgan fino alla chiusura con Sandra Milo il 23 dicembre".