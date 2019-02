© RIPRODUZIONE RISERVATA

in scena al Teatro Ghione di Roma, dal 21 al 24 febbraio, lo spettacolo “Lucio incontra Lucio”, scritto da Liberato Santarpino, con Sebastiano Somma e con le voci di Elsa Baldini, Alfina Scorza, Paola Forleo, Francesco Curcio, con Sandro Deidda (sax), Guglielmo Guglielmi (pianoforte), Lorenzo Guastaferro (vibrafono), Aldo Vigorito (contrabbasso), Giuseppe La Pusata (batteria). “Lucio incontra Lucio” si ispira ad uno dei capitoli più belli della storia cantautorale italiana, le vite di Lucio Dalla e Lucio Battisti, che porta al Ghione un’originale lettura della vita dei due grandi cantautori italiani.Due uomini accomunati dalla stessa passione per la musica, due uomini nati a distanza di dodici ore ( 4 marzo 1943 Lucio Dalla e 5 marzo 1943 Lucio Battisti) e che oggi rappresentano un’icona tutta italiana. Entrambi, con le differenze geografiche di provenienza e di stile musicale, hanno dato lustro al panorama della musica italiana introducendo elementi di assoluta innovazione nella nostra canzone. Sicuramente non sono mai stati l’uno contro l’altro, anzi, certamente si sono apprezzati sia umanamente sia artisticamente. Così diversi ma uniti dalla esigenza della sperimentazioni di nuove strutture musicali.