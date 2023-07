Verona, Raffaello Fusaro debutta sul palco del Teatro Romano: aprirà la 75esima edizione del Festival Shakespeariano

La sua estate è piena di impegni, spettacoli in calendario e soddisfazioni, ma lui resta sempre gentile e disponibile, con un sorriso garbato e luminoso. Raffaello Fusaro è un regista, autore e performer letterario dalla formazione ricca e diversificata che unisce nei testi, nelle opere cinematografiche, nelle regie di show dal vivo e nelle performance, la letteratura classica e l’immaginario contemporaneo in una personale composizione di stili.

Classe ’79, pugliese d’origine e romano d’adozione, è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma, ed ha collaborato da subito come autore con i grandi nomi dello spettacolo italiano, diversi tra loro per stile e contenuti, tra cui Gabriele Salvatores, Roberto Vecchioni, Christian De Sica, Alessandro Haber. Un incontro speciale è stato quello con Piero Angela che ha affiancato come autore e regista nell’ultimo tour “I segreti del mare” prodotto da Niccolò Petitto. Di Angela custodisce un dolce ricordo: “Era un narratore di grandi e piccole rivelazioni. Siamo fortunati ad esistere, diceva. Tra milioni, se non miliardi di possibilità noi siamo qui, ad assistere al miracolo dell’esistenza. Ed io ci credo molto.”

In questi giorni sta per debuttare sul palco del Teatro Romano di Verona con la regia dello spettacolo ‘Letti d’amore’ con Laura Morante, Giuliana De Sio, Francesco Montanari e Filippo Dini, che domani 6 luglio aprirà la 75^ edizione del Festival Shakespeariano, cuore pulsante della rinomata Estate Teatrale Veronese.

“ll 2023 è un anno in cui accadono cose speciali’ – dice Fusaro - ‘il mio film documentario “Un Ponte del nostro tempo” con Renzo Piano e le musiche di Danilo Rea che racconta la ricostruzione del Ponte di Genova, è stato presentato come evento speciale al Festival del Cinema di Roma e ha vinto la menzione speciale al Festival Film Impresa alla Casa del Cinema”.

Dopo gli impegni veronesi lo attendono vari appuntamenti e performance tra cui ‘Siamo stati fortunati a nascere’ in scena nell’ambito della rassegna Vele Spiegate che si tiene a Porto Rafael in Sardegna, in un anfiteatro all’aperto adagiato accanto al mare.

A fine estate lo attende il Galà dell’Olio a Bitonto, sua città d’origine, appuntamento in cui si celebra l’Oro d’Italia che premia i più importanti e rappresentativi produttori di olio extra vergine di oliva biologico. Sua la regia e la scrittura dell’evento ideato dallo Chef dell’Olio Emanuele Natalizio che ospita ogni anno attori e musicisti nello scenario della splendida piazza pugliese ai piedi di una delle più belle cattedrali romaniche del mondo.

“Si dice che un grande filosofo avesse appeso sulla porta di casa un cartello con scritto: proteggi il tuo cuore più di ogni cosa perché da esso provengono le sorgenti della vita. Io credo che, soprattutto in questo tempo, si debba fare di tutto per proteggere emozioni e sentimenti.”