Parioli Theatre Club, il tempio del varietà di ultima generazione

La nuova avventura del Parioli Theatre Club comincia sulle note swing degli Sticky Bones, suonate dal vivo mentre la voce di Inés Boom Boom intona grandi classici mai dimenticati come "Cake Walking Baby Back Home". Musiche immortali seguite poi dall'ipnotico spettacolo The Freak Circus, che ha accompagnato i primi ospiti dai saluti inaugurali al djset di Lorenzo Palma, che ha festeggiato a dovere la serata inaugurale in Via Giosuè Borsi. Una variegata presentazione di stagione che si è sostituita alla più consueta conferenza stampa per uno spazio completamente rinnovato, che sin dal principio accoglie il pubblico in un vero e proprio backstage a porte aperte. Un foyer adornato da macchinari, istallazioni e dettagli di un teatro che fu e che nel tempo ha contribuito a costruire la storia dell'ormai ex Teatro Parioli Peppino De Filippo, oggi proteso verso il futuro, verso un nuovo concetto d'intrattenimento che si distanzia da quello accademico. Un tempio dedito al varietà di ultima generazione, il cui testimone è passato da Laura Tibaldi al giovane creativo Nanni Venditti, che per la nuova stagione ha immaginato serate nel segno di concerti e live show interattivi, che scardinano la classica impostazione teatrale a favore di un maggiore coinvolgimento del pubblico. Venditti sarà sostenuto dal noto fotografo Carlo Mogiani, che ha sposato la scommessa del nuovo Parioli, prendendo in carico la creazione di un lavoro di comunicazione studiato ad hoc.



Ultimo aggiornamento: 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E così, via le poltrone per far posto a tavoli e divanetti, per gustare un drink tra uno show e l'altro, realizzato da mixologist in erba che abbinano le loro selezioni ai plateau gastronomici proposti dalla casa. La programmazione artistica invece, offrirà al pubblico collaborazioni nazionali ed internazionali, che daranno vita ad eventi che ogni sera cambieranno l'assetto della location, mutandone l'essenza in base allo spettacolo, proponendo partnership con i concerti internazionali organizzati da Barley Arts, o con l'intrattenimento della factory Ex Dogana, passando per gli spettacoli freak & retrò de La Bottega degli Artisti di Francesco Felli, fino ad ospitare la sesta edizione del Caput Mundi International Burlesque Award, il festival di burlesque più noto d'Italia. Non solo show ma anche nuovo teatro e standup, con l'attesa rassegna di Teatro Indie diretta da Alessandro Bardani e Francesco Montanari, che sarà alternata alle Stand Up Comedy Live curate da Altra Scena.Spazio alla drammaturgia contemporanea dunque, con autori che guardano spesso alla rete e che ormai da tempo riempiono sale grazie alla loro creatività spesso virale. E' il caso dell'incredibile Valerio Lundini, che sarà seguito da altri come Josaphat Vagni, Paola Pessot, Andrea De Rosa, Francesco Foti, Lidia Miceli e dagli stessi Bardani e Montanari, che riproporranno a grande richiesta lo spettacolo La Più Meglio Gioventù, per una rassegna dalla spiccata matrice comica. Comicità sviluppata poi dagli stand up comedian che verranno, tra cui ritroviamo Francesco De Carlo, in buona compagnia con Daniele Fabbri, Velia Lalli, Francesco Arienzo, Mauro Fratini, Pietro Sparacino e Giorgio Montanini. Non mancheranno gli eventi musicali, tra cui troviamo gli oltre cento elementi diretti dal maestro Pier Giorgio Dionsi in Carmina Burana e poi la Spleen Orchestra con un progetto omaggio a Tim Burton; e ancora il trio londinese Public Service Broadcasting, seguiti dal concerto del batterista Carl Palmer o dal più poetico Frida Kahlo - Ritratto di una Donna, con Alessia Navarro diretta da Alessandro Prete. Infine, dopo i sold out di Milano, Bologna, Torino, Padova e Firenze, arriva a Roma l'improvvisazione teatrale targata Bugiardini in B.L.U.E. Il Musical Completamente Improvvisato: nessun canovaccio ma uno spettacolo in cui i testi, le coreografie, le musiche sono tutte improvvisate e sarà il pubblico a scegliere titolo e location dello spettacolo.Grandi auguri e applausi dal pubblico giunto, tra cui si scorgono anche Giancarlo Magalli e Marisa Laurito, accolti dalla signora Tibaldi, seguiti dall'attrice Paola Pessot che brinda alla nuova stagione insieme ad Andrea De Rosa e al regista Luca Gaeta. Si gustano l'atmosfera e un buon drink anche lo stand up comedian Francesco De Carlo e la burlesque performer Albadoro Gala, in buona compagnia insieme al creativo Silvio Cossi, pronti all'imminente edizione del Caput Mundi I.B.A.. Tra il pubblico anche le performer e modelle burlesque Rita Lynch e Ginevra Joyce, seguite dalla coppia artistica e di vita Vera Dragone e Alessandro Casella, anche loro pronti ad una nuova stagione targata Micca Club ai nastri di partenza al Salone Margherita.