In scena al Teatro Eliseo, dal 7 al 19 gennaio,di Molière (traduzione Cesare Garboli) con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Rosario Giglio, Marta Pizzigallo, Giacomo Vigentini. «Nella pièce del grande drammaturo francese si respira un’amarezza ed una modernità come solo negli ultimi testi Molière riuscirà a trovare - spiega Arturo Cirillo, che ha anche curato la regia- Vi è la gioia e il dolore della vita, il teatro comico e quello tragico, come in Shakespeare. Il tutto avviene in un piccolo mondo con pochi personaggi. «Ho immaginato una scena che è una piazza - prosegue nella sua presentazione Cirillo- come in una città ideale, con la sua prospettiva, la sua geometria, dove al centro vi è una casa girevole, al cui interno possiamo vedere una scala che porta ad una camera che è anche una cella, una stanza delle torture. L’azione avviene nello spazio tra questa casa ed un’altra, che non vediamo, appartenenti entrambe al protagonista, il quale si fregia di un doppio nome e di una doppia identità, come doppia è la sua natura».