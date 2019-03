© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Accademia d’Arte del Dramma Antico dell’Inda in tournée in tutta Italia. Gli allievi del terzo anno della scuola di teatro Giusto Monaco porteranno in scena la commedia Lisistrata di Aristofane con la regia di Massimo Di Michele. Il debutto è stasera a Lauria in Basilicata, nella sala Atomium dell’Istituto superiore Miraglia. In totale 13 repliche, in 11 città italiane fino al 6 aprile.I giovani attori, che dal 9 maggio al 6 luglio saranno impegnati negli spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa promossi dalla Fondazione Inda, si esibiranno anche ad Albano Laziale, Genova, Lovere, Sondrio, Arona, Alessandria, Figline Valdarno, Firenze, Roma e Caserta. «Lisistrata è un’eroina moderna, ammantata di autorevolezza e saggezza; la sua battaglia ha il sapore di una rivolta sociale e al tempo stesso di una rivendicazione politica: contro la guerra, contro un potere di scelta che risiede stabilmente nelle sole mani degli uomini» spiega il regista Massimo Di Michele.