La Traviata “contemporanea” di Carsen torna alla Fenice

A pochissimi giorni dal successo del Concerto di Capodanno, da venerdì 4 gennaio riparte la stagione lirica del Teatro La Fenice di Venezia, con un nuovo ciclo dello spettacolo-simbolo,

La Traviata

, nell'allestimento con la regia di Robert Carsen, scene e costumi di Patrick Kinmonth.



A dirigere la ripresa del capolavoro verdiano sarà Sesto Quatrini, alla testa dell'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, con Ulisse Trabacchin maestro del Coro. La prima sarà seguita da sette repliche il 5, 13, 20, 26 e 30 gennaio, 1 e 3 febbraio.



Il melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, che andò in scena per la prima volta proprio alla Fenice il 6 marzo 1853 e inaugurò il teatro ricostruito nel novembre 2004, sarà proposto in quell'allestimento - in abiti contemporanei - con la coreografia di Philippe Giraudeau e le luci di Robert Carsen e Peter Van Praet.



Oltre a essere un pezzo imprescindibile della programmazione della Fenice, lo spettacolo è stato selezionato dal sito francese Culturetrip.com tra i migliori dieci spettacoli d'opera al mondo, quale produzione d'eccellenza della stagione 2015-2016.



Il cast vedrà protagonisti per le parti principali il soprano Francesca Sassu in alternanza con Irina Dubrovskaya nel ruolo di Violetta Valéry, il tenore Matteo Lippi nel ruolo di Alfredo e il baritono Luca Grassi in quello di Giorgio Germont. La Traviata sarà proposta nella versione definitiva del 1854, con sopratitoli in italiano e in inglese.

