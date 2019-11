Jesús Rubio Gamo presenta il suo Gran Bolero al Romaeuropa: lotta contro il tempo

Il Boléro di Ravel non è un monumento intoccabile, ma qualcosa che appartiene a ognuno di noi. A partire da questo presupposto il coreografo e danzatore spagnolo Jesús Rubio Gamo (Madrid, classe 1982), ritorna in scena con un nuovo spettacolo sulle celebri musiche di Ravel.



Il suo Gran Bolero è un vero e proprio inno alla danza e al movimento, un lavoro sull’incontro con l’altro e sulla resistenza. Una lotta contro il tempo, fino a rimanerne spezzati.



Viene proposto in prima nazionale dal Festival Romaeuropa il 22 e il 23 novembre al Teatro Vascello di Roma (ore 21) © RIPRODUZIONE RISERVATA