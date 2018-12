Gatti annulla impegni all'estero, ma domenica dirigerà il “Rigoletto”

A causa di problemi di salute, il maestro Daniele Gatti si vede costretto a cancellare in via precauzionale alcuni impegni professionali, tra i quali quelli assunti nei prossimi mesi con la Gewandhaus Orchester Leipzig, la direzione dell'Otello a Baden-Baden e Berlino, e quella della Bundesjugendorchester.



In una nota, Gatti «esprime tutto il suo rammarico e auspica che vi si siano ulteriori possibilità di collaborazione con le istituzioni musicali coinvolte».



Nei giorni scorsi, per un problema di aritmia cardiaca, Gatti era stato già costretto a rinunciare alla recita di

Rigoletto

in programma giovedì 6 dicembre all'Opera di Roma. Ma i medici - si apprende - gli hanno prescritto il riposo e ulteriori accertamenti, consigliandogli di non affaticarsi e saltare alcune tappe.



Il maestro tornerà comunque sul podio dell'Opera di Roma a partire da domenica 9 dicembre, per dirigere le restanti recite di

Rigoletto

in cartellone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA