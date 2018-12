"Amici, amori e amanti" a teatro: «Non fate come noi, siate fedeli»

Due coppie, quattro amici e un’infinità di bugie e tradimenti. “Amici, amori e amanti” è il titolo della divertente commedia di Florian Zeller, uno degli autori più rappresentati del teatro francese contemporaneo, in scena da stasera fino al 30 dicembre al teatro Golden di Roma.

Diretto da Enrico Maria Lamanna, lo spettacolo ha per protagonisti Daniela Poggi, Pino Quartullo, Eva Grimaldi e Attilio Fontana al centro di una storia che gioca con il tema del tradimento coniugale portandolo alle estreme conseguenze in un continuo scambio di ruoli. Michel (Quartullo) è sposato con Laurence (Daniela Poggi), ma è l’amante di Alice (la Grimaldi), che è la moglie di Paul (Attilio Fontana). Paul e Michel sono vecchi amici. «Ogni personaggio, anche quello che sembra il più sincero, nasconde una verità. E’ un corso accelerato per imparare a mentire», scherza Quartullo.

E voi come siete messi con i tradimenti?

Grimaldi: «Io vivo per la verità. Quando ho letto il copione mi sono sentita male. Anche a me è capitato di essere stata tradita dagli amici ed e è stato peggio del tradimento di un compagno».

Quartullo: «Siamo tutti accoppiati e bravissimi!».



Proprio Michel alla fine dello spettacolo dice: “Se la gente smettesse di mentire non esisterebbero più coppie”, secondo voi è vero?

Poggi: «Assolutamente no. Anzi il messaggio è proprio l’opposto: cos’è la vita? Mentire tutto il tempo e non avere relazioni sincere oppure riuscire a guardarsi in faccia? La verità è che un tempo le donne sottostavano ai tradimenti dei mariti, oggi no. E’ cambiata la relazione tra maschio e femmina».

Insomma nello spettacolo ridi ma rifletti.

Quartullo: «Proprio così il pubblico alla fine si chiede: io chi sono? Cosa vorrei dal mio compagno o dal mio amico. Cosa vorrei nel mio futuro?».



E voi cosa vorreste per il nuovo anno?

Poggi: «Io vorrei un amore. Loro sono tutti felicemente accoppiati, io invece sono divorziata e mi piacerebbe trovare un compagno. Anche se sono un po’ esigente».

Quartullo. «Continuare a lavorare e a divertirmi».

Grimaldi: «Serenità per chi è vicino a me ma anche per questa società che vive un periodo storico difficile». Fontana: «Io ho un bimbo in arrivo, è il secondo, e spero di essere un bravo papà».

