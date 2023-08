Ted Bundy: Caccia al Serial killer, da sabato 26 agosto in prima TV assoluta su C+I

Giovedì 24 Agosto 2023, 13:40

È il serial killer più celebre e conosciuto, ma potreste non sapere ancora tutto di Ted Bundy. Sabato 26 agosto alle 22 - in prima visione su Crime+Investigation (Sky, 119) - va in onda un nuovo documentario sull'assassino più famoso d'America: Ted Bundy: caccia al serial killer. Nel doc - uno dei più esaustivi sul serial killer - materiali d'archivio inediti, registrazioni originali e video testimonianze dei poliziotti che presero parte alla cattura. Prima di essere arrestato, processato e condannato, Theodore Robert Cowell (noto come Ted Bundy) terrorizza gli Stati Uniti. È la sua mano a compiere infatti una serie di efferati omicidi nell'arco di quattro anni, dal 1974 al 1978. Proprio nel 1974, il giovane detective Bob Kepper si mette sulle sue tracce, dando il via ad un'indagine unica che portò all'identificazione e all'arresto del serial killer. Lo stesso termine serial killer è in uso a partire dagli anni Settanta.

