Maccio Capatonda nel ‘Maccioverse’, la nuova serie originale: «Una versione di me, senza maschera»

Sabato 24 Settembre 2022, 13:11

Nuovo contenuto su Elisium, piattaforma streaming di Elimobile che dal 26 settembre, ogni lunedì, propone ‘Maccioverse’. La serie originale si compone di cinque episodi con protagonista il comico, attore e autore Maccio Capatonda nei panni di un lavoratore 2.0 inglobato in quegli strumenti tecnologici tanto utili quanto distruttivi. “La tecnologia ci ha cambiato, da sempre – spiega Capatonda – è un ambiente che in qualche modo ti scherma dal dolore, ti anestetizza. È una bella confort zone”. “Volevo che questa serie fosse il più reale possibile – prosegue il protagonista – Quindi ho scelto di raccontare me stesso, o meglio una versione di me stesso. Sto attraversando questo momento in cui, invece di indossare una maschera sono me stesso e trasmetto dei messaggi attraverso questa versione realistica di me”. Credits Ufficio Stampa W4Y

