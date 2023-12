House of the Dragon, il teaser della seconda stagione è out

Lunedì 4 Dicembre 2023, 11:24

L'attesa è finita! Sky presenta in anteprima il teaser trailer della seconda stagione di House of the Dragon, il prequel epico e tanto atteso della serie cult "Il Trono di Spade". Ispirato al capolavoro letterario "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin, la serie esplorerà gli intricati destini della Casa Targaryen, immergendosi 200 anni prima degli eventi che hanno segnato la storia de "Il Trono di Spade". Il nuovo capitolo di questa epopea sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nell'estate 2024, promettendo di trasportare gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso il passato intricato e affascinante di Westeros. Materiale foto e video fornito da Ufficio Stampa SKY



