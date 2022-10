Un grande concerto per gli 800 anni dell’Università di Padova: chi ci sarà

Martedì 4 Ottobre 2022, 12:23

La colonna sonora del futuro non è poi così diversa dallo spirito che ha animato i primi otto secoli di vita dell’Università di Padova. Libera, vivace, sempre aperta agli intrecci e alle contaminazioni. È dunque un tassello di contemporaneità che si incastra perfettamente nel mosaico delle celebrazioni dell’Ottocentenario il grande concerto/evento The Academy Night. Freshers & Students Welcome Concert organizzato da Unipd per martedì 4 ottobre al Parco della Musica di Padova. Una maratona musicale, rivolta alle matricole, a studentesse e studenti dell’Ateneo, con protagonisti alcuni dei giovani artisti più amati dalla Generazione Z. Dai Pinguini Tattici Nucleari a Madame, dai rovere a cmqmartina, da YTAM ai fantahouse. Le prevendite (posto unico 5€), riservate alla comunità studentesca dell’Università di Padova, sono disponibili qui: http://www.unipd.it/academynight2022 Foto: Kikapress / Ufficio stampa Astarte Agency Music: "Elevate" from Bensound.com

