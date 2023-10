Ultimo e il regalo speciale a un fan: il gesto in un pub di Londra

Martedì 10 Ottobre 2023, 10:48

Londra sullo sfondo e tutto intorno l’atmosfera magica e calda del The Blues Kitchen Brixton Pub. Ultimo aveva promesso una serata che sarebbe rimasta, e così è stato. È andata in scena ieri la “schitarrata londinese” di Niccolò Moriconi, un esclusivo momento live per pochi intimi, i 300 che hanno potuto vivere tutte le emozioni di una serata raccolta e speciale, “tra amici”, agli antipodi dei boati da stadio con folle oceaniche e palchi smisurati cui il cantautore romano ha abituato il suo pubblico. A illuminare l’entrata di Ultimo sul palco l’applauso avvolgente di un piccolo pub tipicamente british, una dimensione nuova e essenziale che l’artista ha abbracciato per poter guardare tutti negli occhi, raccontare storie, riscoprire qualche perla più rara del suo repertorio e condividere con i presenti la gioia di un’improvvisazione. Un divenire di musica da toccare con mano, come fosse viva, scandita da tre diversi momenti tutti ugualmente intensi: il set in solitaria chitarra e voce ha scaldato fin dai primi istanti il The Blues Kitchen preparando il pubblico all’ingresso sul palco del fedele maestro Pierlu, che ha accompagnato Ultimo alla chitarra per i successivi cinque brani, prima di lasciarlo di nuovo solo, nel suo nuovo “salone di casa”, per il gran finale da brividi, piano e voce. Un’ultima emozione prima di congedare il pubblico: il principe degli stadi ha regalato a un fan la sua chitarra autografata con impressa la data londinese a rimarcare l’unicum dell’evento. Credits Ufficio Stampa



