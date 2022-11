Primo album per Tananai: «Non mi interessa essere capito, conta che le canzoni aiutino le persone»

Lunedì 28 Novembre 2022, 12:26

‘Rave, Eclissi’ è il primo album di Tananai il cui titolo riassume lo spirito di un disco bifronte almeno quanto il suo autore. “Le mie anime, triste e felice, si bilanciano – ci racconta– Mi senti e mi vedi quando voglio fare festa, così come quando sono un po’più introverso scompaio proprio. È stato ed è, credo, un disco molto sincero nel senso che non ho ragionato su niente”. Sulla scena da alcuni anni, il cantautore è esploso a ‘Sanremo 2022’: “penso che mi sia andata bene – riflette Tananai – come con questo album, non vedo il senso di presentarsi in un modo in cui non si è. All’inizio avevo paura che uscisse fuori la persona più della musica. Quando ha iniziato a girare anche quella, di pari passo, ho potuto tirare un respiro di sollievo. Quello che conta per me come artista non è essere capito, o almeno a me non interessa essere compreso . Mi interessa che le mie canzoni possano aiutare un’altra persona a sentirsi a sentirsi meno solo”. Foto di Mattia Guolo / Ufficio Stampa W4Y

